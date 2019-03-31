Can Yaman: Cezayı ödemeyeceğim

Oyuncu Can Yaman önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. İki yıl önce aynı dizide rol aldığı Selen Soyder ile mahkemelik olan Yaman'a mahkemeden para cezası çıktı. Can Yaman konuyla ilgili ilk kez konuştu...