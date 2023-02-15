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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı

Can Yaman, depremzedeler için harekete geçti. Daha önce Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan oyuncu, Can Yaman For Children Derneği aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasından da 1 milyon 550 bin TL yardım topladı

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  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de deprem sonrası seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Can Yaman da depremzedeler için kolları sıvadı. 
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Daha önce Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan Can Yaman, bu kez de Can Yaman For Children Derneği aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasından 1 milyon 550 bin TL topladı. 
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Haluk Levent, Can Yaman'ın 1 milyon 550 bin TL'yi AHBAP Derneği'ne bağışladığını duyurdu.
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Kıvanç Tatlıtuğ... 1 milyon 115 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Ezhel... 100 bin Euro
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    'Kendine Müzisyen' & Berkcan Güven & Ferit Karakaya... 1 milyon 300 TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Ajda Pekkan... 1 milyon TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Zara & Melek Mosso & Ceylan Ertem & Özgür Can Çoban & Müge Sözen... 2 milyon TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Sibel Can... 1 milyon TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Murat Boz... 500 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Ebru Gündeş... 500 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Orhan Gencebay… 500 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Halit Ergenç - Bergüzar Korel… 400 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Burak Yörük... 100 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Edis… 400 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Hülya Avşar... 250 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Mustafa Ceceli... 200 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Melis Sezen... 200 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Sefo... 200 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli... 200 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Kerem Bürsin... 200 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Burak Deniz… 150 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    İrem Derici... 150 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Gülben Ergen... 150 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan… 100 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Gökçe Bahadır - Emir Ersoy... 100 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Ziynet Sali... 100 bin TL
  • Can Yaman, depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı - Magazin haberleri

    Sarp Apak... 100 bin TL

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