İSTANBUL'A GELDİ

Diletta Leotta ardından evlilik hazırlığı yaptığı Can Yaman için İstanbul'a gelmişti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yapmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıtmıştı. Leotta o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Poyrazköy'de objektif karşısına geçen Leotta, Boğaz manzarasını ve Türk mutfağından görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sunmuştu.