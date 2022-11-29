Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran ikiliden Leotta'nın, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

ABONE OL
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    Bir süredir yaşamını İtalya'da sürdüren Can Yaman, gönlünü spiker Diletta Leotta'ya kaptırmış ve oyuncu geçtiğimiz yıl şubat ayında da sevgilisine evlenme teklifi etmişti.
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    O dönem Leotta'yı ailesiyle de tanıştıran Yaman'ın ilişkisi, sevgilisinin İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin ile dudak dudağa öpüşürken görüntülenmesinin ardından sona erdiği ortaya çıkmıştı.
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    AŞKIN FOTOĞRAFI

    Geçtiğimiz günlerde Beşktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşadığı iddia edilen Diletta Leotta, dedikoduları doğrulayarak birlikteliğini Instagram hesabından ilan etti.

  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    GÖKYÜZÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Yaman, 16 Şubat 2021 tarihinde bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu. O anlar da sosyal medyada paylaşılmıştı.
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    İSTANBUL'A GELDİ

    Diletta Leotta ardından evlilik hazırlığı yaptığı Can Yaman için İstanbul'a gelmişti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yapmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıtmıştı. Leotta o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Poyrazköy'de objektif karşısına geçen Leotta, Boğaz manzarasını ve Türk mutfağından görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    Leotta, sabah saatlerinde Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmişti.
  • Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile aşk yaşıyor!

    TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI BİRLİKTE İZLEDİLER

    Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etmişti. Yaman ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, maç öncesi ve sonrasında paylaşımlarda bulunmuştu. Farklı takımları destekleyen çift, tribünlerde samimi görüntüler vermişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.