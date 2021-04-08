BÖLÜM BAŞINA 100 BİN EURO



İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilmişti. Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak. Ünlü oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro alacak.