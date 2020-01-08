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Can Yaman kimdir?

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Can Yaman bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim oldu. Peki Can Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Can Yaman

Bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olduğu öğrenilen oyuncunun yeni görüntüsünü kuaförü paylaştı. Yeni imajı ile adından söz ettirmeye devam eden Can Yaman'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte Can Yaman'ın oynadığı diziler ve kısaca hayatı...

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.

CAN YAMAN OYNADIĞI DİZİLER

Gönül İşleri - Bedir
İnadına Aşk - Yalın Aras
Hangimiz Sevmedik - Tarık Çam
Dolunay - Ferit Aslan
Erkenci Kuş - Can Divit

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