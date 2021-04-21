ÇAN2 Termik halka arz talep toplama başladı! Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnam

Sermaye Piyasası Kurulu'na Ocak ayında halka arz için başvuruda bulunan Çan2 Termik halka arz talep toplama süreciyle birlikte başladı. ÇAN2 Termik halka arz talep toplama ne zaman bitecek? Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnamesi

ÇAN2 TERMİK SANTRALİ HALKA ARZ EDİLİYOR!

Odaş Enerji bünyesinde bulunan ve 340 MW kurulu güce sahip olan Çan2 Termik Santrali halka arz süreci başladı. Söz konusu süreçte 67.590.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,12 olacaktır. Ayrıca 6.759.000 adet payının ek satış hakkı kullanılırsa halka açıklık oranı %23,23’e ulaşacaktır.

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ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

ÇAN2 Termik A.Ş. halka arzı 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde talep sabit fiyat toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE FİYAHU VE BORSA KODU

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu CANTE’dir. Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı 3.90 TL olarak belirlenmiştir.