Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsaÇAN2 Termik halka arz talep toplama başladı! Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnam
ABONE OL

ÇAN2 Termik halka arz talep toplama başladı! Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnamesi

Odaş Enerji iştiraklerinden Çan2 Termik Santrali'nin halka arz başvurusu onaylandı, halka arz için talep toplama süreci başlatıldı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak olan Çan2 Termik halka arz izahnamesi araştırılıyor. ÇAN2 Termik halka arz talep toplama tarihleri nedir? Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnamesi

ÇAN2 Termik halka arz talep toplama başladı! Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnam

Sermaye Piyasası Kurulu'na Ocak ayında halka arz için başvuruda bulunan Çan2 Termik halka arz talep toplama süreciyle birlikte başladı. ÇAN2 Termik halka arz talep toplama ne zaman bitecek? Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahnamesi

ÇAN2 TERMİK SANTRALİ HALKA ARZ EDİLİYOR!

Odaş Enerji bünyesinde bulunan ve 340 MW kurulu güce sahip olan Çan2 Termik Santrali halka arz süreci başladı. Söz konusu süreçte 67.590.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,12 olacaktır. Ayrıca 6.759.000 adet payının ek satış hakkı kullanılırsa halka açıklık oranı %23,23’e ulaşacaktır.

ÇAN2 TERMİK SANTRAL HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

ÇAN2 Termik A.Ş. halka arzı 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde talep sabit fiyat toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE FİYAHU VE BORSA KODU

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu CANTE’dir. Çan2 Termik halka arz hisse fiyatı 3.90 TL olarak belirlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı ne? Galata Wind halka arz sonuçları
BORSAGalata Wind ne zaman işlem görecek?
Aydem Enerji halka arz talep toplama hangi bankadan yapılacak? Aydem Enerji hisse fiyatı, borsa kodu
BORSAAydem Enerji halka arz talep toplama hangi bankadan?
Galata Wind halka arz sonuçları: Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı
BORSAGalata Wind ne zaman işlem görecek?
Aydem Enerji halka arz talep toplama başladı! Aydem Enerji halka hisse fiyatı ve borsa kodu nedir? İşte Aydem
BORSAAydem Enerji halka arz talep toplama başladı!
Galata Wind Borsa'da ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı ve talep toplama sonuçları
BORSAGalata Wind halka arz sonuçları ve işlem tarihi!
Dünya borsalarında rekorlar bu hafta da devam etti
BORSADünya borsaları rekorlara devam etti
Çan2 Termik Santrali halka arz ediliyor
BORSAÇan2 Termik Santrali halka arz ediliyor
Galata Wind halka arz talep toplama bitti! Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı
BORSAGalata Wind ne zaman işlem görecek?
Galata Wind halka arz hangi bankalarla yapılacak? Galata Wind halka arz kodu ve hisse fiyatı
BORSAGalata Wind halka arzda talep toplama başladı!
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancı hisse sattı, DİBS ve ŞBS aldı