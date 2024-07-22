Son dakika haberi Çanakkale'de 4.7'lik deprem
Çanakkale Ezine'de saat 17.39 itibariyle 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Habertürk'e yaptığı açıklamada herhangi olumsuz bir durumun olmadığını söyledi
Çanakkale'de merkez üssü Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken, AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.23 kilometre olarak ölçtü.
KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİYLE BİR OLUMSUZLUK YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.
Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Çanakkale Ezine’de 4,7 üyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, jandarmalarımız sahayı tarıyorlar. Gelişmeleri paylaşacağız. Takip ediyoruz. Kaymakamımız ve ilgili birimlerimiz takip ediyor. Vatandaşlarımız sukunetle açıklamalarımızı takip ederlerse memnun olurum.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."