Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İran, lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin başına getirdi. Peki Mücteba Hamaney nasıl biri? İran, Ali Hamaney'in oğlunu seçerek ABD'ye, İsrail'e ve kendi toplumuna nasıl bir mesaj veriyor? İran daha radikal bir noktaya mı evrilecek yoksa savaşın sona ermesi için adımlar mı atacak? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı. Daha Az Göster