Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 11.03.2026 - 11:44 Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
İHA'nın haberine göre kaza, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu beldesinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Mıhlı bölgesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Necla Ç.'ye, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık istikametine doğru giden S.S. idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobilin çaptığı Necla Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldI.
