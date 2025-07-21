Çanakkale'de trafik kazası: 8 yaralı
Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde, A.Y'nin kullandığı ticari taksi ile F.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.