Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

AA'daki habere göre olay; Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Lapseki ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

BİRÇOK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve boyutlarda 1288 sikke, 3 yüzük, 2 haç şeklinde kolye ucu, taç tokası, mühür ve küpe ele geçirildi.​​​​​​​