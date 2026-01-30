Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

        Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1288 sikke ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:51
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre olay; Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Lapseki ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

        BİRÇOK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve boyutlarda 1288 sikke, 3 yüzük, 2 haç şeklinde kolye ucu, taç tokası, mühür ve küpe ele geçirildi.​​​​​​​

        #Son dakika haberler
