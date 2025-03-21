Tüfekle balkona çıkmış etkisiz hale getirilmişti... İkna etmeye çalışan öldü!
Çanakkale'de balkondan av tüfeğiyle ateş eden Burak A., tarafından ağır yaralanan 50 yaşındaki Fikret Okar, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlı, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilmişti
Çanakkale'de 10 Mart'ta Burak A., Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'taki evinin balkonuna av tüfeğiyle çıkmış, kendisini ikna etmek isteyen Fikret Okar'ı (50) vurarak ağır yaralamıştı.
ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre Okar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken zanlı, polis ekipleri arasında çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmişti.
11 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
Fikret Okar, tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Okar'ın cenazesinin ikindi vakti Necip Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Okar'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.