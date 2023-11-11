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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:30
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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