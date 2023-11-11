Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak.