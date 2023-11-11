Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

BOĞAZ,GEMİTRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 12.15 itibariyle olumsuz hava koşulları (fırtına) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,