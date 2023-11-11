Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
BOĞAZ,GEMİTRAFİĞİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 12.15 itibariyle olumsuz hava koşulları (fırtına) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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