Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)
ÇANAKKALE-ECEABATHATTINDAKİFERİBOT SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00´te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Öte yandan etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında sefer yapan Şehit Ömer Halis Demir isimli feribotun boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dalgalarla mücadelesi görüntülendi.
Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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