Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)

ÇANAKKALE-ECEABATHATTINDAKİFERİBOT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00´te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında sefer yapan Şehit Ömer Halis Demir isimli feribotun boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,