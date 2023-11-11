Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)
BOĞAZHATTINDAKİTÜM FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU
Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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