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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:58
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)
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        BOĞAZHATTINDAKİTÜM FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

        Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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