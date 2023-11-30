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        Çanakkale'de sağanak tarım arazilerini vurdu, evleri su bastı

        ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan 25 köy etkilenirken, tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde ise sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:50
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        Çanakkale'de sağanak tarım arazilerini vurdu, evleri su bastı
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        ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan 25 köy etkilenirken, tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde ise sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar oluştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve ilçeleri için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yenice ilçesinde ise 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanakta 25 köy selden etkilendi. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. Evlerdeki eşyalar ise sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar meydana geldiği öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sel felaketinin yaşandığı Akçakoyun köyünde daire müdürleri ile bölgede inceleme yaptı. Vali Aktaş, selden etkilenen köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        'EVLERİN İÇİNE SU BASTI'

        Gece boyunca çok yağmur yağdığını söyleyen bölgedeki vatandaşlardan İsmail Demirtaş, "Çok yağmur yağdı, 24 saat boyunca etkili oldu. Altyapı da zayıf geldi. Bu nedenle evlerin içine su bastı. Devamlı ayakta bekledik. Ama suların önüne geçemedik. Evdeki odaların içerisine komple su girdi. Evdeki eşyalar zarar gördü" dedi.

        'ENGEL OLAMADIK'

        Sağanak nedeniyle köyün yakınındaki çayın taştığını belirten Sami Demirtaş ise "Evin önündeki yolun yüksekliğinde su evlere girdi. Engel olamadık, logar açtık ama faydası olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BÜTÜN EV EŞYALARI ISLANDI'

        Evin avlusundaki suların içeri girdiğini söyleyen Ayşe Işık da "Avlunun içerisinden akan su eve girdi. Suyu kanala döktük. Bütün ev eşyaları ıslandı. Yağmur bir anda geldi ve hiç durmadı. Divanlar ıslandı, makineler, dolaplar su içerisinde kaldı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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