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        Çanakkale'de AVM'de yangın

        ÇANAKKALE'debir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. AVM'deki restoranlardan bazılarında hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:30
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        Çanakkale'de AVM'de yangın
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        ÇANAKKALE'debir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. AVM'deki restoranlardan bazılarında hasar oluştu.

        Biga ilçesindeki bir alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu 3'üncü katta, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. AVM çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın paniğe neden olurken, ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Merdivenli araç ile yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoranlardan bazılarında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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