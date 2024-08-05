Çanakkale'de avlanması yasak 'mako' cinsi köpek balığı oltaya dolanmış olarak bulundu

ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde paraketa oltasına dolanmış halde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki 'mako' cinsi köpek balığı, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir ve arkadaşı önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. İkili, Kaleköy Limanı açıklarında hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti. Balığa yaklaşan Özdemir, paraketa oltasına dolanan balığın avlanması yasak olan, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı olduğunu fark etti. Özdemir, 'mako' cinsi köpek balığını sudan çıkardığı anları, cep telefonuyla kaydetti. Özdemir ve arkadaşı, köpek balığını dolandığı oltadan kurtararak yeniden suya bıraktı.