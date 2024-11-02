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        Husumetlisine kurşun yağdırdı, kabzayla da defalarca kafasına vurdu; cinayet kamerada

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisi Serdar V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 23:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:05
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        Husumetlisine kurşun yağdırdı, kabzayla da defalarca kafasına vurdu; cinayet kamerada
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisi Serdar V. tarafından sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek, yaşamını yitirdi. Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vururken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde yığılan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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