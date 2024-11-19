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        Sosyal medya üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'de, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 'kapora' ve 'ürün ücreti' altında para talep ederek dolandıran O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:50
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        Sosyal medya üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        ÇANAKKALE'de, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 'kapora' ve 'ürün ücreti' altında para talep ederek dolandıran O.Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli O.Y.'nin sosyal medya platformu üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep edip dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmayla O.Y. dün gözaltına alındı. 61 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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