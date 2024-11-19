Sosyal medya üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli O.Y.'nin sosyal medya platformu üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep edip dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmayla O.Y. dün gözaltına alındı. 61 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 'kapora' ve 'ürün ücreti' altında para talep ederek dolandıran O.Y., tutuklandı.

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