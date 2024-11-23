Gelibolu'da, 2 katlı metruk binada çökme

Olay, sabah saatlerinde Gelibolu ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı metruk binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüye duyan mahalleli, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı tespit edildi.

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