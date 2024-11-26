Çanakkale'de alacak kavgası: 1 ölü

ÇANAKKALE'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ceyhun Kacamer (34) pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27’nci Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. ile Ceyhun Kacamer (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle Ceyhun Kacamer'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kacamer, kanlar içinde yere yığıldı. Ş.Ç.K. ve B.K., 17 AGD 464 plakalı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ceyhun Kacamer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kacamer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.