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        Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti

        SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:25
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        Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti
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        SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti.

        ‘Turbojet Motorlarının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Töreni’ ve ‘Motor Projeleri Değerlendirme Çalıştayı’ için Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti.

        Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Çanakkale Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret eden Görgün’e Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaret boyunca heyete eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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