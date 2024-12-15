Kuzu, 5 bacaklı doğdu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz’a (26) ait koyun, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz’ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi.