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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (3)

        FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:08
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (3)
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        FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

        Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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