Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (3)
FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.
FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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