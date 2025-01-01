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        Çanakkale Valisi Toraman, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

        ÇANAKKALE'de, Vali Ömer Toraman, yeni yıla görev başında giren polis ekipleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:20
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        Çanakkale Valisi Toraman, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
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        ÇANAKKALE’de, Vali Ömer Toraman, yeni yıla görev başında giren polis ekipleriyle bir araya geldi. Denetleme noktasındaki polisleri ziyaret eden Vali Toraman, personelin yeni yılını kutladı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İskele Meydanındaki denetleme noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşların yılbaşını huzur, sağlık içerisinde geçirmeleri için ilgili birimlerin tedbirleri aldığını belirten Vali Ömer Toraman, “Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetlerimiz sahadalar. Vatandaşımızın emniyeti için vazifesinin başında. Sağlıkla, sıhhatle nice yıllar diliyoruz. Çanakkaleli hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. İnşallah huzur ve mutluluk içerisinde yeni bir yıl geçiririz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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