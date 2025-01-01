Çanakkale Valisi Toraman, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

ÇANAKKALE’de, Vali Ömer Toraman, yeni yıla görev başında giren polis ekipleriyle bir araya geldi. Denetleme noktasındaki polisleri ziyaret eden Vali Toraman, personelin yeni yılını kutladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İskele Meydanındaki denetleme noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşların yılbaşını huzur, sağlık içerisinde geçirmeleri için ilgili birimlerin tedbirleri aldığını belirten Vali Ömer Toraman, “Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetlerimiz sahadalar. Vatandaşımızın emniyeti için vazifesinin başında. Sağlıkla, sıhhatle nice yıllar diliyoruz. Çanakkaleli hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. İnşallah huzur ve mutluluk içerisinde yeni bir yıl geçiririz” diye konuştu.