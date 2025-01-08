5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın sanık eşi: Uğruna şiirler yazdığım kadını kaybettim

ÇANAKKALE’de, restoratör Tuğba Yavaş’ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanmasına başlanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (49), hakkındaki suçmaları kabul etmeyip, "Eşim düşerek vefat etti. Bu durumun en büyük mağduru benim. Çok sevdiğim eşimi, uğruna şiirler, kitaplar yazdığım kadını kaybettim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Hakim, sanık Yavaş'ın tutukluluk halinin devamına ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.

Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Müşteki yakınları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yavaş, "Eşim 2023 yılında büyük bir epilepsi nöbeti geçirdi. Daha önce böyle bir nöbet geçirmemişti. Geçirdiği nöbet sonrasında evde tek kalmaktan korktuğu için bir süre benimle okula geldi. Krizden sonra gittiğimiz nöroloji uzmanı bizi psikiyatriye yönlendirdi. 6 defa psikiyatriye gittik. Çeşitli ilaçlar verildi. Sonra kilo aldığı için ilaçları kullanmayı bıraktı. Kıskançlık krizleri başladı. Şüphelendiği kişiyi eve getirip, beraber yemek yedik. Bu yemek sonunda eşim bana 'Sen haklısın’ dedi. Eşimin bundan önce de intihar girişimi oldu. Büyük epilepsi krizinden bir süre önce Çanakkale’de otomobil ile seyir halindeyken, her zamanki tartışmaları yaşarken bir anda arabanın kapısını açıp, atlamaya çalıştı. Bu sırada ben de kolundan tutarak buna engel oldum. Bunun dışında oğlumuzun yanında da bir intihar girişimi oldu. Evdeyken tartışma anından televizyonu ve bilgisayarı yere attı. Balkona çıkarak ‘kendimi atarım’ dedi. Daha sonra evimizin üst katından oğlum geldi. Oğlumla beraber eşimi bunu yapmaması konusunda ikna ettik" dedi.

'UĞRUNA ŞİİRLER, KİTAPLAR YAZDIĞIM KADINI KAYBETTİM'

Olay günü eşinin mevlit organizasyonu için bir arkadaşıyla görüştükten sonra eve geldiğini söyleyen Yavaş, "Her şey normaldi. Uyumak için yatağa yattık. Bu sırada eşim benim ilgisizliğimden yakınarak, yaşadığı bazı sorunlardan anlatmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü ve eşim benim üzerime yürümeye başladı. Eşim ara sıra oğlumun yanında da bana vuruyordu. Herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadım. Yüksek sesle 'Tuğba yeter’' diye bağırdım. Tartışmanın sona ermesi için banyoya girdim. Her zaman tartışmalarda böyle yapardım. Onunda arkamdan geleceğini düşündüm. Böyle de oldu. Eşim arkamdan banyoya geldi. Ona şaka olsun diye su fırlattım. Ancak eşim bağırarak banyodan çıktı. Ben de hemen banyodan kurulanıp çıktım. Çıktığımda eşimi evin içinde göremedim. Eşim balkona çıkmıştı. Eşim balkondan bana bağırarak 'Kendim atarım' dedi. 'Oğluma ve bana buna yapamazsın' diye karşılık verdim. Balkon tırabzanları doğru yaklaştı. Bunun üzerine ona doğru yaklaşarak 'Yapma' dedim. 'Yaklaşma' diye bağırdı. Bir süre sonra eşim tırabzanların öbür tarafına geçti. Eşimin bir süre sonra ayakları kaydı ve balkon tırabzanlarına sadece elleriyle tutundu. Bunu fark edince koşarak bileklerinden tuttum. Eşime sağ ayağını tırabzanın üstünden atarsa kurtulabileceğini söyledim. Eşim bunu yapamadığını belirtti. Bir süre sonra eşimin elleri tırabzandan kaydı ve sadece ben bileklerinden tutuyordum. O sırada eşimi çekmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Eşim düşerek vefat etti. Bu durumun en büyük mağduru benim. Çok sevdiğim eşimi, uğruna şiirler, kitaplar yazdığım kadını kaybettim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.