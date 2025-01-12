İstanbul'da kazada ölen polis memuru memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'unAvcılar ilçesinde, D-100 yan yolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis Doğan Biçici (22), memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde meydana geldi. D-100 yan yolda seyir halinde olan 34 FRY 112 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Motosiklette bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Doğan Biçici olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis arkadaşı O.G. ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici'nin cenazesi memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine gönderildi. Polis memuru Biçici için ikindide Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, polis memurunun annesi Sevgi Biçici, babası Hüseyin Biçici, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Biçici'nin yakınları katıldı. Törende Biçici'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Biçici, ilçe mezarlığına defnedildi.