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        Tarladaki otomobilde ölü bulundu

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Cahit Özkan (69), tarladaki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 23:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:20
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        Tarladaki otomobilde ölü bulundu
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde Cahit Özkan (69), tarladaki otomobilde ölü bulundu.

        Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde bir tarlada bulunan 17 KE 319 plakalı otomobilde hareketsiz şekilde yatan birini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Cahit Özkan olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Özkan'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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