Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 'Arıkovan' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arıkovan' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 'Arıkovan' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arıkovan' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, 'Yağma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak'ta 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi. 36 ekibin katılımıyla düzenlenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar maddesi, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.I., Ş.Ç., S.B., C.I., E.B. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Tarladaki otomobilde ölü bulundu
        Tarladaki otomobilde ölü bulundu
        Çanakkale'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Çanakkale'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Çanakkale'de balkondan düşerek ölen restoratörün profesör eşi hakkında tutu...
        Çanakkale'de balkondan düşerek ölen restoratörün profesör eşi hakkında tutu...
        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest bırakıld...
        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest bırakıld...
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
        Çanakkale'de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı