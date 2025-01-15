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        10 yaşındaki Ali Osman, 'Doğu Roma'ya ait sikkeyi müzeye bağışladı

        ÇANAKKALE'de ortaokul öğrencisi Ali Osman Islak (10), Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:35
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        10 yaşındaki Ali Osman, 'Doğu Roma'ya ait sikkeyi müzeye bağışladı
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        ÇANAKKALE'de ortaokul öğrencisi Ali Osman Islak (10), Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışladı.

        Lapseki ilçesinde, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerine ait tarlada bir sikke buldu. Islak, daha sonra sikkeyi Troya Müzesi'ndeki uzmanlara götürdü. İncelemelerde sikkenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayan Islak, müzenin 3'üncü çocuk bağışçısı oldu.

        Troya Müzesi'nden yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit'te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde müzemize teslim etti. 1934 senesinde henüz 11 yaşındayken müzemize bir Roma Dönemi steli bağışlayan Necdet ve geçtiğimiz sene evlerinin yakınında bulduğu sikkeyi bağışlayan 10 yaşındaki Onur Çimen'den sonra Ali Osman Islak, 3'üncü çocuk bağışçımız oldu. Kültür varlıklarımız Alilere, Necdetlere, Onurlara emanet. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de onlara emanet" denildi.

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