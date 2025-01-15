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        19 yıldır kayıp olan otel işletmecisinin cesedinin yerini bildiğini söyleyen şüpheli adliyede (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDIÇanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önal, çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:02
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        19 yıldır kayıp olan otel işletmecisinin cesedinin yerini bildiğini söyleyen şüpheli adliyede (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önal, çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi iddiasıyla tutuklandı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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