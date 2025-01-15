19 yıldır kayıp olan otel işletmecisinin cesedinin yerini bildiğini söyleyen şüpheli adliyede (2)
ŞÜPHELİTUTUKLANDIÇanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önal, çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi iddiasıyla tutuklandı.
ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önal, çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi iddiasıyla tutuklandı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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