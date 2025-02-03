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        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı

        ÇANAKKALE'de İsmail D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:35
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        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
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        ÇANAKKALE'de İsmail D.’nin (60) evde, başı gövdesinden ayrılmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, oğlunun yanına gittiği öğrenilen İsmail D.'nin eşi Erebiş D.'yi (56) gözaltına aldı.

        Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İsmail D.'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, kardeşini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine, saat 10.00 sıralarında eve gelen kardeşi tarafından İsmail D.'nin başsız gövdesi bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma sevk edildi. İncelemede İsmail D.'nin kesilerek gövdesinden ayrılan başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. İsmail D.'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İsmail D.'nin 3 gün önce Çan'daki oğlunun yanına gitti belirlenen eşi Erebiş D.'yi gözaltına aldı. Erebiş D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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