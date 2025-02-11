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        Balıkçılar müsilaj nedeniyle avcılık yapamıyor

        DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtip, "Şu an avcılığımız tamamen kapandı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:45
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        Balıkçılar müsilaj nedeniyle avcılık yapamıyor
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        DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtip, "Şu an avcılığımız tamamen kapandı" dedi.

        Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında görülen müsilaj, bu yıl da görülmeye başlandı. Müsilaj boğazın bazı noktalarında az miktarda görülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla etkisini artırdı. Balıkçıların seyir yapmakta zorlandığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtti.

        'ÇOK BÜYÜK BİR AV BASKISI OLDU'

        Müsilajın ciddi oranda artmaya devam ettiğini söyleyen Karabiber, "Çanakkale Boğazı'nda müsilaj şu anda yoğun bir şekilde görünüyor. Marmara Denizi'nden akıntılarla, fırtınayla Kuzey Ege'ye akan müsilaj Gökçeada, Saros Körfezi'ne doğru yöneldi, oraları da kapattı. Şu anda yalnızca Bozcaada, Küçükkuyu bölgelerinde müsilaj yok. Bu durum nedeniyle bütün balıkçı tekneleri aynı noktaya yöneliyor. Balıkların üzerine çok büyük bir av baskısı oldu. 1 haftadan beri sert bir fırtına etkili oluyor. Bu fırtınaların biraz da olsa müsilajı bastıracağını umuyoruz" dedi.

        'KİRLİLİK ÖNLENMEZSE MARMARA DENİZİ ÖLECEK'

        Balıkçıların yaşadığı zorluklar hakkında konuşan Karabiber, "Tekirdağ Hoşköy'den bir balıkçı arkadaşımız bir video attı. Müsilaj deniz dibinde çamur şeklinde. Balıkçı arkadaşımız ağını kaldıramamış. O bölgeye gırgır teknesiyle bir ağ atmam demek, ağımı tamamen denizde bırakmam demek. Müsilaj hızla artıyor. Marmara Denizi'nde müsilajla ilgili acil eylem planı oluşturulmuştu. O plana uyulmazsa, kirlilik önlenmezse Marmara Denizi ölecek. Müsilajın her yıl böyle olduğunu düşünün, Marmara Denizi biter. Şu an o hale geliyoruz. Balıkçılar şu anda denize açılmakta zorlanıyor. Motorlarımız su soğutmalıdır. Müsilaj bu makinelerinin soğutma sisteminin filtrelerini tıkama noktasına geldi. Avcılığı bırakın artık seyir yapmayı bile güçleştiriyor" açıklamalarında bulundu.

        'ÇOK BÜYÜK RİSK YARATIYOR'

        Karabiber, "Marmara Denizi'nde şu anda çalışan hiç balıkçı yok. Hepsi Karadeniz veya Ege'ye geldi. Marmara'dan çıkan müsilaj, Ege'de de bir bölgeyi kapattı. Herkes bir noktaya yığıldı. Bu da iyi bir sonuç doğurmuyor. Cihazlarımız, sonarlarımız müsilajın yoğun olduğu bölgeyi gösteriyor. Çanakkale Boğazı'nda birkaç noktada balık bulduk ama müsilaj yoğunluğu nedeniyle ağ atamadık. Ağ patlıyor, kayboluyor. Normalde 1 saatte toplanan ağı toplaması 6-7 saati buluyor. Bu zaman zarfında akıntıyla tekne karaya vurabiliyor, gemi hattına çıkabiliyor. Çok büyük risk yaratıyor. Şu an avcılığımız tamamen kapandı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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