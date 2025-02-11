Balıkçılar müsilaj nedeniyle avcılık yapamıyor

DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtip, "Şu an avcılığımız tamamen kapandı" dedi.

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında görülen müsilaj, bu yıl da görülmeye başlandı. Müsilaj boğazın bazı noktalarında az miktarda görülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla etkisini artırdı. Balıkçıların seyir yapmakta zorlandığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtti.

'ÇOK BÜYÜK BİR AV BASKISI OLDU'

Müsilajın ciddi oranda artmaya devam ettiğini söyleyen Karabiber, "Çanakkale Boğazı'nda müsilaj şu anda yoğun bir şekilde görünüyor. Marmara Denizi'nden akıntılarla, fırtınayla Kuzey Ege'ye akan müsilaj Gökçeada, Saros Körfezi'ne doğru yöneldi, oraları da kapattı. Şu anda yalnızca Bozcaada, Küçükkuyu bölgelerinde müsilaj yok. Bu durum nedeniyle bütün balıkçı tekneleri aynı noktaya yöneliyor. Balıkların üzerine çok büyük bir av baskısı oldu. 1 haftadan beri sert bir fırtına etkili oluyor. Bu fırtınaların biraz da olsa müsilajı bastıracağını umuyoruz" dedi.

'KİRLİLİK ÖNLENMEZSE MARMARA DENİZİ ÖLECEK'

Balıkçıların yaşadığı zorluklar hakkında konuşan Karabiber, "Tekirdağ Hoşköy'den bir balıkçı arkadaşımız bir video attı. Müsilaj deniz dibinde çamur şeklinde. Balıkçı arkadaşımız ağını kaldıramamış. O bölgeye gırgır teknesiyle bir ağ atmam demek, ağımı tamamen denizde bırakmam demek. Müsilaj hızla artıyor. Marmara Denizi'nde müsilajla ilgili acil eylem planı oluşturulmuştu. O plana uyulmazsa, kirlilik önlenmezse Marmara Denizi ölecek. Müsilajın her yıl böyle olduğunu düşünün, Marmara Denizi biter. Şu an o hale geliyoruz. Balıkçılar şu anda denize açılmakta zorlanıyor. Motorlarımız su soğutmalıdır. Müsilaj bu makinelerinin soğutma sisteminin filtrelerini tıkama noktasına geldi. Avcılığı bırakın artık seyir yapmayı bile güçleştiriyor" açıklamalarında bulundu.