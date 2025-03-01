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        Nikahtan dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, içerisinde nikahtan dönenlerin bulunduğu otomobilin, başka bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 05:24 Güncelleme: 01.03.2025 - 05:30
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        Nikahtan dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, içerisinde nikahtan dönenlerin bulunduğu otomobilin, başka bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil, Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savurulurken, Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Mavi ile aynı otomobilde bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanında bulunan N.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobilin, Çan'daki nikahtan döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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