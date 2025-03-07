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        Erkekler siyah kıyafet giyip, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

        ÇANAKKALE'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla erkekler siyah kıyafet giyerek yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:50
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        Erkekler siyah kıyafet giyip, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü
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        ÇANAKKALE'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla erkekler siyah kıyafet giyerek yürüyüş gerçekleştirdi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği’nin 'Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele' projesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak için siyah kıyafet giyerek yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kordon boyundaki Golf Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, Truva Atı önünde son buldu. Yürüyüş sonunda katılımcılar, Truva Atı önünde açılan kadına şiddete karşı yemin beyanını imzaladı. İmzalı pankart, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün önüne asılarak sergilenecek.

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