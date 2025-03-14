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        Şehitler için İstanbul'dan yola çıkan gazi torunu, Çanakkale'ye ulaştı

        ÇANAKKALE Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve gazi torunu Saffet Gümüş (57), Çanakkale'ye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:54
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        Şehitler için İstanbul'dan yola çıkan gazi torunu, Çanakkale'ye ulaştı
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        ÇANAKKALE Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve gazi torunu Saffet Gümüş (57), Çanakkale'ye ulaştı.

        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Bağcılar ilçesinden yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 7'ncisini gerçekleştirildi. Gümüş, dönemin askeri kıyafetini giyerek 3 Mart'ta başladığı yürüyüşünün 11'inci gününde toplam 555 bin adım atıp, 375 kilometre yol alarak Çanakkale'ye ulaştı. İstanbul'dan elinde Türk bayrağı ile yola çıktığını söyleyen Saffet Gümüş, "Bu yol uzun bir yol. Bundan 110 yıl önce atalarımız Tokat ve Türkiye'nin çeşitli illerinden Çanakkale'ye geldiler. Onların geliş sebebi vatan, bayrak, namus, Kur'an, İslam'dı. Çanakkale, Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu, İslam'ın doğuşudur diyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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