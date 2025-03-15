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        Çanakkale'de tarım arazisinden çıkıp ormana sıçrayan yangın, söndürüldü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:15
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        Çanakkale'de tarım arazisinden çıkıp ormana sıçrayan yangın, söndürüldü
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        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, 1 hektar orman zarar gördü.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyünde tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle alevler saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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