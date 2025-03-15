Çanakkale'de tarım arazisinden çıkıp ormana sıçrayan yangın, söndürüldü
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı.
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, 1 hektar orman zarar gördü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyünde tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle alevler saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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