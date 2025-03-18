Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı: Başarılı olacağım

ÇANAKKALE Deniz Savaşı sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektupta bir detay ortaya çıktı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, "Mustafa Kemal Bey, 18 Mart'tan bir gün önce 17 Mart tarihinde arkadaşına yazdığı mektupta, burada bulunduğu sürece daima başarılı olacağını ifade etmişti. Nitekim muharebelerin ilerleyen süreçlerinde sadece Arıburnu'nda değil, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da da kendinden emin bir şekilde bu başarıya ulaşmış ve mektupta yazdığı gibi öngörüsünde haklı çıkmıştı" dedi.

ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Zaferi’nden 1 gün önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Maydos Mıntıka Komutanı iken 17 Mart'ta arkadaşı Madam Corinne yazdığı mektuptaki bir detaya dikkat çekti. Dr. Sabah, Fransızca yazılan mektubun, Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü, kendinden ne kadar emin olduğunu yansıttığını vurguladı. Mustafa Kemal Bey'in 19'uncu Tümen Komutanı iken 25 Şubat 1915 sabahı Eceabat'a geldiğini söyleyen Dr. Sabah, "Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Şubat ile 25 Mart tarihleri arasında yani bir ay boyunca Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi esnasında kullandığı karargah binasıdır. Mustafa Kemal Bey Eceabat'a geldiğinde burada 9'uncu Tümen bağlısı olup ve kendisine bağlanan 26'ncı ve 27'nci alaylarla birlikte aynı zamanda Maydos Mıntıka Komutanlığı'nı yürütmüş ve 1 ay bu görevi sürdürmüştü. Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte Mustafa Kemal Bey aynı zamanda Gelibolu Yarımadası'nı olası bir çıkarmaya karşı da savunmakla yükümlü bir subay haline gelmişti" ifadelerini kullandı.

'BİGALI MEHMET ÇAVUŞ BÜYÜK BİR ROL OYNAMIŞTI'

Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani Gelibolu Yarımadası'nın çıkarmaya karşı savunulmasının sorumluluğu birinci derecede Mustafa Kemal Bey'e ait olmuştu. Nitekim 4 Mart 1915 tarihinde böyle bir hadise gerçekleşmiş, 19 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Çanakkale Boğazı'nın giriş istihkamlarını tahrip etmek ve dolayısıyla Birleşik Filo'nun boğaza girişini emniyetli bir hale getirmek için gerçekleşen saldırılar sonucunda sağ kalan ya da tahrip edilmemiş topları yok etmek amacıyla İngilizler tarafından hem Seddülbahir'e hem de Kumkale'ye tahrip müfrezeleri çıkarılmıştı. Fakat o gün Mustafa Kemal Bey ise bu karargah binasında değil, Cevat Paşa ile birlikte Kilitbahir'deki istihkamları denetlemek için Kilitbahir'de bulunmaktaydı. Bu esnada ise Seddülbahir'de Bigalı Mehmet Çavuş namında bir askerimiz büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkta karaya çıkan tahrip müfrezelerinin geri atılmasında büyük bir rol oynamıştı. Eceabat'a dönüşünde bu haberi alan Mustafa Kemal Bey hemen 26'ncı Alay'a telefon ederek 'Oraya gelişime kadar İngilizleri derhal denize dökün' emrini vermiş ve akşam saatlerinde oraya vardığında emrettiği gibi İngilizlerin döküldüğünü görmüştü."

'MEKTUPTA DAİMA BAŞARILI OLACAĞINI İFADE ETMİŞTİR' Yaşanan olaylardan sonra 17 Mart tarihinde Mustafa Kemal Bey'in arkadaşı Madam Corinne’ye mektup yazdığını söyleyen Dr. Sabah, "Mustafa Kemal Bey, bu mektupta bir ay boyunca burada olduğunu, bir aydır Çanakkale Boğazı'nı savunduğunu ve eğer burada kalmaya devam ederse daima başarılı olacağını ifade etmiştir. Aslında bu öngörüsünün Çanakkale Muharebelerinde ne kadar haklı olduğunu ve gerçekleştiğini de ilerleyen süreçte göreceğiz. Nitekim muharebelerin ilerleyen süreçlerinde sadece Arıburnu'nda değil, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da da kendinden emin bir şekilde bu başarıya ulaşmış ve mektupta yazdığı gibi öngörüsünde haklı çıkmıştı. Nitekim bir gün sonra 18 Mart hadisesi gerçekleşmiş ancak o esnada karadan bir harekat gerçekleşmemişti. Ancak gerçekleşmiş olsaydı karadaki birlikleri komuta eden kişi olarak Mustafa Kemal Bey bu çıkarmaya karşı koyacaktı. Kendinden emin bir şekilde başarılı olacağını öngören Mustafa Kemal Bey muhtemeldir ki bu çıkarmaya karşı da zaten başarılı olacaktı. Ancak 18 Mart hadisesinden sonra Mustafa Kemal Bey'in Maydos Mıntıka Komutanlığı görevi son bulmuş ve 5'inci Ordu'nun kurulmasıyla birlikte kendisine de ordunun genel ihtiyatı olma görevi verilmişti. Bunun üzerine de tümeniyle birlikte Bigalı köyüne intikalini tamamlamıştı. Daima başarılı olacağını ifade eden Mustafa Kemal Bey, 25 Nisan'da çıkarmalar başladığında kendi inisiyatifiyle adeta ateşten gömleği de giyerek, 57'nci Alay ile birlikte büyük bir sorumluluk örneği göstererek harekete geçmiş ve daha ilk gün Çanakkale Muharebelerinin seyrine çok büyük ölçüde tesir etmiştir" ifadelerini kullandı. 'MEKTUPTA YAZDIĞI GİBİ ÖNGÖRÜSÜNDE HAKLI ÇIKMIŞTI' Mustafa Kemal Bey'in 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bir mektup gönderdiğini belirten Dr. Sabah, "Bu raporda da 'Zamanında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğum tedbirler değiştirilmemiş olsaydı şu an düşmanın karaya çıkmasına müsaade edilmemiş olabilirdi. 5'inci Ordu komutanı Liman Paşa bizi, askerimizi ve memleketimizi tanımadığı için ve layıkıyla tanıyacak bir süresi de bulunmadığı için çıkarma noktalarını açık bıraktı' diyerek aslında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu ifade etmişti" dedi.