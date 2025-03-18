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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; altın madalyalı bayrak göndere çekildi

        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törende, Türk bayrağının 253 bin şehit adına, üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:10
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; altın madalyalı bayrak göndere çekildi
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        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törende, Türk bayrağının 253 bin şehit adına, üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Belediye Başkanı Muharrem Erkek de çelenk koydu. Daha sonra TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'ndaki 'TCG Kınalıada' tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirilmesi ve saygı duruşunda bulunulup, Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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