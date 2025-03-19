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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:10
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 seferi iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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