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        Çanakkale'de Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı

        ÇANAKKALE'de, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapacak Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:35
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        Çanakkale'de Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı
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        ÇANAKKALE'de, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapacak Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak Jandarma Asayiş Bot Timi, Eceabat, Kabatepe Jandarma Karakolu'nda göreve başladı. Tim ile denizlerde ulaşılması zor olan bölgelere erişilmesi, sit alanlarının korunması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, usulsüz avlanma ve kayıp olayları gibi durumlara daha hızlı müdahale edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

        Jandarma Asayiş Bot Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Selim Kiriktir, "Botumuz 11 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 250 beygirlik dıştan takma çift motorlara sahip olup, 8 personel kapasitelidir. Fiber teknemizde, CPS, harita, solar gibi teknik cihazlarımız mevcuttur. Asayiş botumuz her türlü acil vakalarda bölgemizde meydana gelen göçmen kaçakçılığını engellemek, karadan ulaşımı kolay olmayan kıyılar, ada, adacıklar ile koy ve körfezlerin kıyılarında önleyici kolluk hizmetini yürütecek. Denizde genel güvenlik ile asayiş ihlal eden bir suçla karşılaşıldığında, gecikmesinde sakınca bulunan halde suça el koymak ve suçluları yakalayarak, ilgili kolluk birimine teslim etmekle hükümlüdür. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı olarak, daima milletimizin emrindeyiz" dedi.

        OLAYLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE EDİLECEK

        Çanakkale Valiliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak Jandarma Asayiş Bot Timi, Eceabat Kabatepe Jandarma Karakolu'nda göreve başlamıştır. Bu sayede Jandarma, kıyılarda ulaşılması zor olan bölgelere denizden erişim imkanı kazanarak; sit alanlarının korunması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, usulsüz avlanma ve kayıp şahıs olayları gibi durumlara daha hızlı müdahale edebilecektir. Jandarma Asayiş Bot Timi, vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olacaktır. 'Mavi Vatan'ın güvenliği artık daha güçlü" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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