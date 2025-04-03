Çanakkale'de göçmen botu battı; 5 ölü

Ayvacık ilçesi açıklarında, sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 25 kaçak göçmense sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri de Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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