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        Çanakkale'de göçmen botu battı; 5 ölü

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:16 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:20
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        Çanakkale'de göçmen botu battı; 5 ölü
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kurtarıldı.

        Ayvacık ilçesi açıklarında, sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 25 kaçak göçmense sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri de Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

        Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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