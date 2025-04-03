Çanakkale'de göçmen botu battı; 5 ölü (2)

ÖLÜSAYISI 9'A YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde batan bottaki kaçak göçmenlerden 4'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 göçmen aranırken, toplam ölü sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "03 Nisan 2025, saat 06.14’te, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebi alınmıştır. İlgili ihbar üzerine, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Saat 06.43’te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 dalış özel timi (82 personel) ile devam etmektedir" denildi.