Çanakkale Deniz Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
ÇANAKKALE'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462- 1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, içerisinde barındırdığı çok sayıda eserle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.
ÇANAKKALE’de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462- 1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, içerisinde barındırdığı çok sayıda eserle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Seyhan Aras, “Herkesin kendine bir anı yaratabileceği, içerisinde Nusret Mayın Gemisi, Acar Müze Gemisi, Kartal İstimbotu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi talimatıyla yaptırmış olduğu Boğaz'ın anahtarlarından birisi olan Çimenlik Kalesi ile yılda 450 bin kişi civarında bir ziyaretçiye kapılarını açmakta" dedi.
Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki, Çimenlik Kalesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanları çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzenin Çimenlik Kalesi bölümü, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'nin bir bölümünü yazdığı yer olması itibarıyla büyük önem taşıyor. 18 Mart 1915'te savaşın en ateşli anlarında İngiliz Zırhlısı Kraliçe Elizabeth'ten atılan ve Çimenlik Kalesi'ne isabet eden top mermisi, kalenin dış bahçesinde sergileniyor. Çanakkale Deniz Müzesi'nde 1927 yılında inşa edilen Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu'nda ‘Cumhuriyet Donanması’ temalı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Uluçalireis Denizaltısı Odası olarak düzenlenen bir odasında, denizaltıya ait çeşitli objeler, gemi modeli ve isim levhası bulunuyor. Kahraman Nusret Mayın Gemisi'ni yaşatmak amacıyla, 2009- 2010 yılları arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Nusret N-16 Gemisi, Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi Uluçalireis Denizaltı ve Acar Botu ile Kartal İstimbotu da Çanakkale Deniz Müzesi'nin en önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL TATLIOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU
Çanakkale Deniz Müzesi’ne gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet burada incelemelerde bulundu. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, daha sonra Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan Atılay Denizaltısı’ndaki 39 denizci anısına yarın düzenlenecek 12 denizaltının geçiş provasını takip etti.
'450 BİN KİŞİ CİVARINDA BİR ZİYARETÇİYE KAPILARINI AÇMAKTA'
Çanakkale Deniz Müzesi’nin Milli Savunma Bakanlığı özelinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birinci sınıf bir askeri müze olduğunu söyleyen Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, "Türkiye'nin önde gelen müzelerinden birisidir. Çok zengin koleksiyonu olan, her yaşta ziyaretçiye hitap edebilen, herkesin kendine bir anı yaratabileceği, içerisinde Nusret Mayın Gemisi, Acar Müze Gemisi, Kartal İstimbotu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi talimatıyla yaptırmış olduğu Boğaz'ın anahtarlarından birisi olan Çimenlik Kalesi ile yılda 450 bin kişi civarında bir ziyaretçiye kapılarını açmakta ve ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı zengin envanterinde ecdadımızın kıymetli emanetlerini gelecek nesillere en güzel haliyle, en yakışır haliyle iletmeyi hedeflemektedir. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na tüm halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Şehit mekanı olan Çanakkale Deniz Müzesi aynı zamanda da gazi bir kaledir. Çanakkale Savaşları'nda yoğun ateş altında kalmış gerçek bir savaş alanıdır. Tüm halkımızı Çanakkale Deniz Müzesi'ne bekliyoruz" dedi.
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