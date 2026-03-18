        Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kaşdemir, mesajında, 18 Mart tarihinin zafer günü olduğunu belirtti.

        Çanakkale'nin bugün 111. yıl önceki zaferini kutlamak için bir araya geldiğini aktaran Kaşdemir, şunları ifade etti:

        "Zaferin mimarlarına, Cevat Paşa'mıza, Selahattin Adil Bey'e, Seyit Onbaşı'mıza, Bigalı Mehmet Çavuş'a, Ezineli Yahya Çavuş'a, Nusret Mayın Gemisi'nin kahraman mürettebatına, Çanakkale'yi geçilmez yapan aziz şehit ve gazilerimize, şanlı Çanakkale müdafaasında eti ve kemiği çeliğe galip getirenlere, kararmış memleket ufuklarında şafağı söktürenlere, bir yok oluş sürecinde bir varoluş destanı yazanlara bin selam olsun. Çanakkale ruhu, bu aziz milletin kalbinde ebediyen var olsun. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahraman Mehmetçiklerimizi şükran ve saygıyla yad ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

