        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Erenoğlu, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, inancının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnet duygusuyla andıklarını belirtti.

        Çanakkale'nin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin birlik, fedakarlık ve kararlılıkla tarih sahnesinde nasıl bir destan yazdığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunları ifade etti:

        "İmkansızlıklar içinde verilen bu mücadele, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın azmiyle kazanılmış, milletimizin hafızasında silinmez bir iz bırakmıştır. Çanakkale'de yazılan bu destan, milletimizin bağımsızlık ruhunu besleyen en önemli değerlerden biri olmuş, aynı zamanda kurtuluş mücadelesine ilham veren güçlü bir irade ortaya koymuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızın hatırası, milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaktır. Üniversite olarak tarihin en anlamlı destanlarından birinin yazıldığı bu topraklarda bulunmanın sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Üniversitemiz bilim, eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarıyla Çanakkale ruhunu yaşatmayı, tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarmayı ve şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir gelecek inşa etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye'nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
