Şehit subayın 111 yıllık emanetleri Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor

ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin en zengin savaş ve zafer koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olan Çanakkale Deniz Müzesi, 111 yıl önce şehit düşen Dardanos Bataryası Komutanı Üsteğmen Hasan Hulusi'nin kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor.



Yeni doğan bebeğini görmek yerine silah arkadaşlarıyla düşmana karşı mücadele etmeyi seçen ve 18 Mart 1915'te komutanlığını yaptığı Dardanos Bataryası'nda şehit düşen Üsteğmen Hasan Hulusi'nin müzede sergilenen yemek kabı, kılıcı, kızı Didar'a ait kimlik ve pasaport gibi kişisel eşyaları, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.



Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, AA muhabirine, müzenin Milli Savunma Bakanlığı özelinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türkiye'nin en zengin savaş ve zafer koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olduğunu söyledi.



Çanakkale Deniz Müzesi'nde her yaştan ziyaretçinin kendisine ait bir şey bulabileceğini belirten Aras, "Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan ateşli silahlar, kılıçlar, kemerler, kemer tokaları, nadir bulunan şapka rozetleri, havada çarpışan mermi, Çanakkale Deniz Müzesi koleksiyonunun önemli parçalarıdır." dedi.



- Yeni doğan bebeğini görmek yerine cephede kalmayı seçti



Aras, Çanakkale Deniz Müzesi'nin en önemli koleksiyonlarından Çimenlik Kalesi'nin 18 Mart 1915'te düşman donanması tarafından ateş altında kaldığını ve halen o günün izlerini üzerinde taşıyan gazi bir kale olduğunu kaydetti.



Birçok şehide ait kişisel eşyanın korunduğu Çanakkale Deniz Müzesi'nde 1915'te şehit düşen Dardanos Bataryası Komutanı Üsteğmen Hasan Hulusi'nin de eşyalarının bulunduğunu aktaran Aras, şehit subayın şehadet hikayesini şöyle anlattı:



"Hasan Hulusi, Dardanos Bataryası'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapmakta ve asıl karargahı Çimenlik Kalesi. 17 Mart 1915 günü sabah saatlerinde Hasan'ı, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa makamına çağırır ve der ki, 'Hasan, bir bebeğin olmuş, sen hanımının yanına git.' Hasan bir emre ilk defa ve hayatında son defa uymaz, der ki, 'Komutanım, ben burada silah arkadaşlarımın yanındayım, evladımın ismini Didar koysunlar.' Dönüşte Çimenlik Kalesi'ne geri döner, hızlıca mektubunu hazırlar ve yakındaki telgrafhaneye koşar, der ki, 'Canım hanımım, bebeğimizin ismi Didar olsun. Allah'a emanet olun.'"



Aras, 18 Mart 1915'te Çimenlik Kalesi'nin ateş altında kaldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Çanakkale'de inanılmaz bir deniz savaşı oluyor. Çimenlik Kalesi de yağmur gibi mermilerin altında kalıyor, aynı zamanda Dardanos Bataryası da bu yağmurdan nasibini alıyor. Üsteğmen Hasan Hulusi, Teğmen Hasan Mevsuf ile kendi mevzilerindeyken telefon etmesi icap eder ve telefon santralinin bulunduğu sipere doğru hızla ilerler. Gemilerden atılan top ateşlerinin karaya isabet etmesi durumunda çok büyük bir toprak havaya kalkar ve sonra iner. En büyük tehlike de budur zaten. İşte o gün tam da Hasan'ın bulunduğu noktaya bir mermi isabet eder, toprak havaya kalkar, Hasan, Teğmen Mevsuf ve 5 erimizin naçizane bedenlerine iner. O gün Hasan ve silah arkadaşları şehit olurlar."



Kızı Didar'ın ailesi tarafından Hasan Hulusi'nin yemek kabı, kılıcı ve Didar'ın nüfus cüzdanı ile pasaportunun Çanakkale Deniz Müzesi'ne bağışlandığını dile getiren Aras, sözlerini şöyle tamamladı:



"Pasaportta şöyle bir şey dikkati çeker. İşgal günlerinde kendi memleketinizde dahi pasaport kullanırsınız bir şehirden bir şehre giderken. İşte bu yüzden bize bugünleri emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı Çanakkale Deniz Müzesi'ne Hasan'ın ve Hasan gibi nice şehidimizin emanetlerini görmeye bekliyoruz."

