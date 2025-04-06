Evinde uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alındı

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir içimlik olarak hazırlanmış satışa hazır halde 66 fişek esrar ile yakalanan U.Y.Ç., gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla U.Y.Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Şüphelinin evine bu sabah operasyon düzenlendi. Evdeki aramada bir bölümü 'fişek' olarak tabir edilen 'birer' içimlik olarak sarılmış, bir bölümü de kilit poşetler içerisinde 66 esrar ele geçirildi. U.Y.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.