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        Evinde uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alındı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir içimlik olarak hazırlanmış satışa hazır halde 66 fişek esrar ile yakalanan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:15
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        Evinde uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alındı
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir içimlik olarak hazırlanmış satışa hazır halde 66 fişek esrar ile yakalanan U.Y.Ç., gözaltına alındı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla U.Y.Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Şüphelinin evine bu sabah operasyon düzenlendi. Evdeki aramada bir bölümü 'fişek' olarak tabir edilen 'birer' içimlik olarak sarılmış, bir bölümü de kilit poşetler içerisinde 66 esrar ele geçirildi. U.Y.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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