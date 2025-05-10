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        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 20 yaralı (3)

        ÖLÜSAYISI 8'E YÜKSELDİÇanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:05
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        Çanakkale'de zincirleme kaza; 8 ölü, 20 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI 8'E YÜKSELDİ

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeden sonra açıklama yapan Vali Toraman, "Bir kamyonun karşı şeride devrilmesi neticesinde bir yolcu otobüsü ve bir otomobil etkilendi. Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar süratle hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan da 3 vatandaşımız hastanede hayatını kaybetti. Toplamda hayatını kaybeden vatandaş sayımız 8. 20 vatandaşımıza ise gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Arkadaşlar, bu vatandaşlarımızdan birkaçının hayati tehlikesinin devam ettiğini paylaştı. Diğer vatandaşlarımızın da tedavileri ayakta ve diğer yöntemlerle devam ediyor. Kazanın adli tahkikatını Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet savcımız olay yerinde yürüyor. Sağlık birimlerimiz de hastanelerde yarlılarımızın tıbbı müdahalelerini yapıyor. Büyük geçmiş olsun. Bu vesile ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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